"Meterei a França em ordem em cinco anos" - Marine Le Pen

Marine Le Pen volta a enfrentar na segunda volta das presidenciais Emanuel Macron a 24 de Abril. A candidata da União Nacional (Rassemblement National, em francês) obteve 23,60% da votação.

No seu discurso de vitória, Marine Le Pen sublinhou que “o povo francês exprimiu-se e deu-me a honra de estar qualificada face ao presidente cessante”.

A candidata de extrema-direita disse “ver a esperança, a esperança que se levanta no país. Dia 24 de Abril, será uma escolha fundamental entre duas visões opostas do país: por um lado a divisão e a desordem, do outro a união dos franceses à volta da justiça social e a garantia de um quadro fraternal. (...) Todos os que não votaram Macron, têm por vocação juntarem-se à União [Nacional]”.

“O que se decide a 24 de Abril é uma escolha de sociedade e mesmo uma escolha de civilização", acrescentou Marine Le Pen que promete ser “a presidente de todos os franceses”.

A candidata de extrema-direita prometeu “meter a França em ordem em cinco anos” e disse que iria “remendar as múltiplas maleitas que afectam uma França demasiado fracturada”.

