Mélenchon falhou, por pouco, ida à segunda volta

#Eleições Presidenciais em França

Jean-Luc Mélenchon falhou, por pouco, a ida à segunda volta das eleições presidenciais francesas, ao posicionar-se como o terceiro candidato mais votado na primeira volta, este domingo. A derrota teve sabor a vitória porque o candidato do partido A França Insubmissa impôs-se como o líder da esquerda em França ao obter mais do dobro dos votos de todos os outros candidatos de esquerda reunidos.

“Esta noite, @JLMelenchon vai acabar perto de 22% dos votos. É um resultado extraordinário! Infelizmente, não chega para se qualificar para a segunda volta, mas que orgulho do caminho percorrido!”, escreveu, no Twitter, o director de campanha de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard.

Com 21,95% dos votos contra 23,41% para Marine Le Pen (uma diferença de cerca de quinhentos mil votos), Jean-Luc Mélenchon obteve mais do dobro dos votos de todos os outros candidatos da esquerda que ficaram todos abaixo da barra dos 5%: o ecologista Yannick Jadot (4,58 %), o comunista Fabien Roussel (2,31 %), a socialista Anne Hidalgo (1,74 %), Philippe Poutou do Novo Partido Anticapitalista (0,77%) e Nathalie Arthaud (0,57 %).

Ao fim de uma noite eleitoral marcada pelo suspense, Jean-Luc Mélenchon não conseguiu carimbar a passagem à segunda volta devido à curta margem relativamente à segunda candidata mais votada, Marine Le Pen. Mélenchon terminou, então, em terceiro lugar com 21,95% dos votos, contra 23,41% para a candidata da extrema-direita e contra 27,60% para o Presidente cessante Emmanuel Macron.

Ou seja, o peso dos votos dirigidos a Mélénchon vai ser decisivo na segunda volta. Jean-Luc Mélenchon repetiu, ao final da noite : "Não votem em Marine Le Pen !”

À sua terceira e última candidatura às presidenciais, Mélenchon também disse aos seus apoiantes: “Abre-se uma nova página de luta. Estivemos perto. Façam melhor.”

Nas ultimas semanas, várias figuras públicas militantes e simpatizantes da esquerda anunciaram publicamente que iriam votar nele para tentar eliminar a passagem à segunda volta de Marine Le Pen. O movimento de apoio acabou, assim, por fazer de Jean-Luc Mélenchon o terceiro candidato mais votado e o candidato da esquerda com mais força.

Esta segunda-feira, o número dois de A França Insubmissa, Adrien Quatennens, falou na possibilidade de “impor uma coabitação” a Emmanuel Macron nas legislativas de Junho ao considerar que cabe ao Presidente cessante assumir as suas responsabilidades para derrotar Marine Le Pen na segunda volta.

“Poderá ter que se impor uma coabitação”, declarou o deputado na rádio France Inter, sublinhando: “Se todos os que votaram Mélenchon repetirem o voto nas legislativas, estamos em condições para lhe impor uma outra maioria”. “Quando vemos a configuração de ontem, o próximo passo é fazer o necessário porque Emmanuel Macron poderá não ter uma maioria na Assembleia”, explicou.

Confira os resultados completos aqui.

