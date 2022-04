França: Marine Le Pen envia mensagem aos argelinos, Emmanuel Macron à Europa

França

Em França os dois protagonistas da segunda volta das eleições presidenciais de dia 24 estão em campanha. Marine Le Pen, candidata da extrema direita, confirmou a sua vontade em condicionar a atribuição de vistos a cidadãos argelinos. Por seu lado o presidente cessante, Emmanuel Macron, alega que este escrutínio será um verdadeiro referendo sobre a Europa.

Publicidade Continuar a ler

Marine Le Pen, candidata da União Nacional, está hoje em deslocação a Avignon, no sudeste, um feudo tradicional.

A líder da extrema direita, em relação à sua política exterrna, garante que a maioria dos argelinos radicados em França, poder-se-á manter na antiga metrópole.

Ela promete, porém, formalizar expulsões rumo à Argélia e condicionar a atribuição de vistos: «Os argelinos que residem já em França e se comportam conforme o direito francês, respeitam os nossos usos e costumes e gostam da França, das suas tradições, história e cultura. Estando na posse de um contrato de trabalho e enriquecendo-nos com o seu know how... penso que é a maioria, não há razão para que não sejam convidados em aqui permanecer! Os outros, embora minoritários, devem ir-se embora».

Por seu lado o chefe de Estado cessante está na Normandia, na terra do seu antigo primeiro-ministro, Edouard Philippe.

Emmanuel Macron lembrou o euro-cepticismo da sua rival na segunda volta fazendo destas eleições um referendo sobre a Europa: «Esta eleição é também um referendo sobre a Europa. Porque entre o projecto que eu defendo e o da candidata da extrema direita as coisas estão clara!»

A campanha eleitoral francesa termina a 22 deste mês.

Campanha em França 14-04-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro