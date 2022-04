Julgamento: Salah Abdeslam descreve a noite do 13 de Novembro.

Julgamento atentados de 13 de Novembro

O julgamento dos ataques terroristas de 13 de novembro prossegue esta tarde com o interrogatório de Salah Abdeslam. Ontem pela primeira vez, Salah Abdeslam descreveu a noite de 13 de Novembro e afirma ter desistido de se explodir num café. É o último dos principais acusados. A audiência começou na quarta-feira e durou três dias. Passados seis anos de silêncio, as perguntas são muitas.

Um dia depois de um interrogatório interrompido pelo cair da noite, durante o qual o principal réu no julgamento dos ataques de 13 de novembro descreveu essa noite.

O principal objectivo da defesa de Salah Abdeslam consiste em adiar, na medida do possível, a data a partir da qual ele diz ter participado conscientemente destes ataques, primeiro na parte logística, depois como kamikaze. Quando o irmão Brahim, de volta de uma estadia na Síria, supostamente lhe pediu, no final da primavera de 2015, que fosse "procurar" membros do Estado Islâmico, para transportá-los a Bruxelas. Na altura, Salah Abdeslam acredita tratar-se de "repatriamento humanitário", disse.

Quando é que Salah Abdeslam percebeu que o "trabalho", como ele descreve, fazia parte de um projecto terrorista? A resposta é "a 11 de novembro por meio do irmão Brahim, que revelado ao mesmo tempo que Abdelhamid Abaaoud, o coordenador dos ataques, estava na Bélgica". Segundo ele, foi na noite de 11 para 12 de novembro que seu amigo Abaaoud o convenceu a se explodir.

O recrutamento de última hora não convence: “No dia 10 de novembro, todas as linhas telefônicas daqueles que estão destinados a agir, inclusive a sua, deixam de ser usadas. Estamos uma noite antes do seu suposto recrutamento por Abaaoud…" “Não tenho resposta para lhe dar”, responde o acusado.

Outra pergunta: qual era a natureza exacta da sua missão a 13 de Novembro? Durante sua primeira audiência depois de ter sido detido, em 2016, Salah Abdeslam disse que o plano era fazer-se explodir no "Estádio de França com cúmplices" e que apanhou o metro em Paris logo depois de desistir. Na quarta-feira, alegou que a ideia era provocar um ataque sozinho, num bar no 18 bairro de Paris, e que no final das contas "nunca apanhou o métro".

O tribunal de Paris ouve novamente Salah Abdeslam, interrogado por advogados, partes civis e defesa, nem sempre convencidas da versão da histria. Ao longo do dia vão tentar procurar fraquezas para obter respostas.

