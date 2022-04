Emmanuel Macron desvenda novas medidas para o ambiente em Marselha

Eleições Presidenciais 2022

Emmanuel Macron gestures at his election night headquarters Sunday, April 10, 2022 in Paris.

O Presidente Emmanuel Macron organizou hoje em Marselha um dos seus maiores comícios de campanha da segunda volta das eleições presidenciais francesas, tentando convencer os eleitores indecisos a votarem por ele já no dia 24 de abril num embate contra Marine Le Pen

Emmanuel Macron está hoje em Marselha para convencer os franceses que ainda hesitam entre votar no Presidente e na extrema-direita de Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais.

Para Malik, que veio hoje até ao Pharo, um jardim no topo de Marselha, vestido integralmente com o equipamento do Olympique de Marseille, a escolha é evidente, mesmo se Emmanuel Macron é só "o menos mau dos candidatos".

"Eu voto Jean-Luc Mélenchon e não quero votar Marine Le Pen nesta segunda volta, não é a minha onda. Macron é o menos mau. E, em vez de votar na extrema-direita, prefiro votar em Emmanuel Macron. Este é sentimento da maior parte dos marselheses", afirmou Malik que vive há 40 anos em Marselha.

Malik, tal como outros franceses que vieram a este comício político que reuniu cerca de 3 mil pessoas sob um sol de 25 graus, votaram em Jean-Luc Mélenchon. Este candidato da esquerda foi mesmo o mais votado na primeira volta em Marselha, mas acabou por não se conseguir qualificar para a segunda a nível nacional.

Em Marselha, Emmanuel Macron tentou seduzir o eleitorado de esquerda e os ecologistas, anunciando que o seu próximo primeiro-ministro terá a supervisão do combate ao aquecimento global em França, com uma equipa dedicada apenas à transição climática no país.

O Presidente prometeu ainda medidas sociais adicionais, para que o franceses possam continuar a consumir produtos de qualidade mesmo que os preços aumentem, mantendo assim o poder de compras da população, um dos assuntos que mais preocupa os eleitores nesta segunda volta das eleições presidenciais francesas.

