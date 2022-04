Nuno Gomes Garcia representa Portugal nas Literaturas Europeias de Cognac

Literaturas Europeias de Cognac

O escritor português radicado em França, Nuno Gomes Garcia vai representar Portugal no Festival de Literaturas Europeias de Cognac, que se realiza de 17 a 22 de Novembro. O escritor apresentou a sua candidatura à residência literária Jean Monnet e acabou por vencer o concurso.

Publicidade Continuar a ler

Em entrevista à RFI, Nuno Gomes Garcia mostra-se satisfeito com o prémio que diz ser importante para a divulgação do seu trabalho e também para a divulgação da própria literatura portuguesa em França.

O Festival de Literaturas Europeias de Cognac foi criado em 1988, no sudoeste de França, no âmbito do centenário do nascimento de Jean Monnet, com o objectivo de promover a literatura europeia.

Nuno Gomes Garcia foi finalista do Prémio LeYa em 2014, com o seu segundo romance “O dia em que o sol se apagou”. Em 2021, publicou o seu quarto romance “Zalatune”, uma distopia que se passa “em Ínsula, uma ilha perdida algures no Mediterrâneo, onde os estrangeiros são inimigos, a procriação é uma missão patriótica, a pena capital foi reinstaurada e a Internet foi substituída por uma Intranet insular”, ali, "o primeiro-ministro é acompanhada por câmaras 24 horas por dia, para garantir a total transparência do poder" e uma vez por mês o Governo promove um referendo nos quais baseia a sua governança.

Já no próximo mês, o escritor vai ver chegar às livrarias francesas a tradução do seu terceiro livro, “O Homem Domesticado”. A versão francesa chama-se “La Domestication” e foi traduzida por Clara Domingues.

Uma obra que parte da questão: “E se a sobrevivência da humanidade dependesse da absoluta submissão do homem à mulher?”. Em “O Homem Domesticado”, “as mulheres tornaram-se senhoras do mundo e submeteram os homens à condição de escravos – machos domesticados que, vivendo no medo e na ignorância, lavam, cozinham, obedecem, calam, saem à rua cobertos da cabeça aos pés”, segundo a editora.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro