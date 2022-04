Presidenciais francesas: Emmanuel Macron e Marine Le Pen apostam na ecologia

Eleições presidenciais

Emmanuel Macron e Marine Le Pen frente a frente no domingo, 24 de Abril.

A campanha para as eleições presidenciais francesas entrou em contagem decrescente. Os dois candidatos têm até sexta-feira para convencer os eleitores indecisos.

Publicidade Continuar a ler

"Não sei como se pode ser céptica em relação ao ambiente quando se discute com viticultores, como o fiz várias vezes durante a 31 semanas de campanha. Eles explicam-nos que, claro, constatam que nas produções agrícolas e nas vindimas há registos de alterações climáticas", afirmou Marine Le Pen, a candidata da União Nacional, defendendo-se das acusações de Emmanuel Macron..

Marine Le Pen

O Presidente cessante, Emmanuel Macron, garante apostar na ecologia, uma vez que se trata "da grande missão da nossa geração". Emmanuel Macron prometeu fazer da França "a grande nação ecológica", num comício em Marselha onde procura ganhar o voto à esquerda para a segunda volta das presidenciais, que considerou “um referendo” para o país.

"É preciso mudar de paradigma político, ecológico, económico para as nossas paisagens, para as nossas vidas. Só assim poderemos, juntos, assumir o papel de quem tniha conhecimento do que estava a acontecer e fizeram algo para mudar. Essa é a missão da nossa geração", defendeu.

Emmanuel Macron

No domingo, 24 de Abril, data da segunda volta das eleições, Emmanuel Macron e Marine Le Pen voltam a defrontar-se nas urnas, com vista às eleições presidenciais francesas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro