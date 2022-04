Futebol: Paris Saint-Germain a um ponto do título em França

Futebol

O Paris Saint-Germain está a um ponto de conquistar o título de Campeão de França, isto após o triunfo parisiense por 0-3 na deslocação ao terreno do Angers na 33ª jornada.

A 33ª jornada da Liga Francesa de futebol decorreu na quarta-feira, 20 de Abril. O Paris Saint-Germain tinha uma hipótese de arrecadar já o título de Campeão, mas não conseguiu visto que o Marselha também venceu.

PSG triunfou perante o Angers

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Angers e venceu por 0-3. Os golos foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, pelo central espanhol Sergio Ramos, e pelo defesa brasileiro Marquinhos.

O clube parisiense lidera com 77 pontos, mais quinze do que o Marselha, isto a cinco jornadas do fim. O que significa que matematicamente os parisienses ainda não arrecadaram o título de Campeão de França.

Marselha também venceu na 33ª jornada

O Marselha venceu em casa, no Estádio Vélodrome, o Nantes por 3-2, isto após ter estado a perder por 0-1 e por 1-2.

Uma reviravolta que permite aos marselheses consolidar o segundo lugar, e evitar por enquanto a consagração do Paris Saint-Germain.

De notar que os golos do Marselha foram apontados pelo avançado francês Dimitri Payet , que bisou de grande penalidade - 39’ e 55’ -, e pelo médio marroquino Amine Harit. Os tentos do Nantes foram marcados pelo defesa brasileiro Andrei Girotto e pelo avançado francês Marcus Coco.

Lille no 9° lugar

O detentor do título de Campeão, o Lille, ocupa o 9° lugar com 48 pontos, isto após a derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Reims.

O único tento do Lille foi apontado pelo internacional português, Renato Sanches, isto enquanto os golos do Reims foram marcados pelo médio do Zimbabué, Marshall Munetsi, e pelo defesa marroquino Yunis Abdelhamid.

Na próxima jornada, a 34ª da Liga Francesa, o Paris Saint-Germain recebe o Lens, enquanto o Marselha desloca-se ao terreno do Reims. Um ponto é suficiente ao Paris Saint-Germain para arrecadar o título de Campeão.

