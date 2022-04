Franceses escolhem próximo Presidente

Eleições presidenciais

Perto de 49 milhões de eleitores são chamados a urnas este domingo, 24 de Abril, para a segunda volta das eleições presidenciais.

Publicidade Continuar a ler

A campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais terminou esta sexta-feira, 22 de Abril, às 23h59. Até às 20h00 deste domingo, 22 de Abril, os dois finalistas Emmanuel Macron e Marine Le Pen rendem-se ao silêncio. Nenhuma sondagem, comentário, resultado ou comentário eleitoral pode ser difundido na última recta final.

Há 48,7 milhões de eleitores inscritos nas listas eleitorais, chamados às urnas pela segunda vez em duas semanas, dos quais 1,4 milhões de franceses que vivem fora do pis inscritos em 210 listas consulares.

A abstenção pode pesar no resultado deste escrutínio. Na primeira volta, a taxa de abstenção elevou-se à 26,31%. 12,3 milhões de franceses não votaram.

Na metrópole e na Córsega, as mesas de voto abrem às 8h00 até às 19h00 na maioria das cidades. Apenas as grandes cidades como Paris, Lyon, Marselha, Rennes, Toulouse, Grenoble, Nantes e Bordeus mantêm as assembleias de voto abertas até às 20h00.

O cartão de eleitor não é necessário para votar, no entanto é necessário apresentar apenas um documento de identificação. O bilhetes de identidade, a carta de condução ou o seguro de saúde, por exemplo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro