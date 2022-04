Presidenciais francesas: 63,23% de participação às 17 horas locais

Eleições presidenciais francesas 2022

A taxa de participação na segunda volta das eleições presidenciais francesas, às 17 horas locais, alcançou segundo o Ministério do Interior francês, os 63,23%, havendo uma ligeira diminuição da participação em relação à primeira volta, a 10 de Abril, à mesma hora.

De acordo com o Ministério do interior francês, a taxa de participação na segunda volta das eleições presidenciais francesas, às 17 horas locais, chegou aos 63,23 %, marcando uma diminuição da participação de 1,77% em relação à primeira volta, a 10 de Abril, durante a qual a taxa de participação rondou os 65% à mesma hora. Na segunda volta das eleições presidenciais de 2017, a taxa de participação foi de 65,30% às 17 horas e em 2012, foi de 71,96% à mesma hora.

Perto de 49 milhões de franceses têm sido chamados às urnas desde a manhã deste domingo para eleger o próximo Presidente do país. Na corrida ao Eliseu está o Presidente cessante Emmanuel Macro, candidato a um segundo mandato, e Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita ‘Rassemblement National’ que está na fase final das presidenciais pela segunda vez do seu percurso político

As assembleias de voto abriram às 8 horas locais em França continental. Devido à pandemia da Covid-19 o uso de máscara para votar é recomendado, mas não obrigatório. A votação encerra pelas 19 horasna grande maioria das localidades, mas nas grandes cidades é possível exercer o direito de voto até às 20 horas, altura em que deveriam ser conhecidas as primeiras projecções realizadas à boca das urnas.

Na primeira volta, a taxa de abstenção elevou-se à 26,31%. 12,3 milhões de franceses não votaram. Um número significativo de eleitores que ambos os candidatos à segunda volta tentaram convencer durante a derraderia fase da campanha eleitoral.

Nos próximos dias 12 e 19 de Junho, os eleitores franceses serão novamente chamados às urnas no âmbito de legislativas que prometem ser disputadas, estando em jogo para o vencedor ou a vencedora das presidenciais deste domingo obter uma maioria suficiente para governar.

