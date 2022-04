França/Presidenciais

Presidenciais francesas: Tristeza e lágrimas na sede de campanha de Marine Le Pen

Áudio 01:35

Marine Le Pen, candidata da União Nacional. AFP - THOMAS SAMSON

Texto por: Cristiana Soares 2 min

Na sede de campanha de Marine Le Pen, a apoiar a candidata de extrema-direita, a RFI encontrou um casal de franco-portugueses residente nos arredores de Paris. Monique e João Costa, ela militante do partido e ele apoiante da União Nacional, estavam tristes com a derrota de Marine Le Pen, mas dizem não baixar os braços e já estão de olhos postos nas legislativas do próximo mês de Junho.