Vitória de Emmanuel Macron na segunda volta das presidenciais francesas

Presidenciais francesas 2022

Emmanuel Macron venceu as presidenciais com 58,2% dos votos, segundo os primeiros dados oficiais recolhidos à boca das urnas apontando por outro lado que a sua adversária, Marine le Pen, recolheu 41,8% dos votos neste escrutínio em que cerca de 49 milhões de eleitores eram chamados às urnas.

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério do Interior francês, o Presidente cessante e candidato à sua própria sucessão, Emmanuel Macron, venceu as presidenciais com 58,2 % dos votos, a sua adversária, a líder do partido de extrema-direita ‘Rassemblement National’, Marine le Pen, tendo recolhido 41,8 % dos votos.

Aos 44 anos, Emmanuel Macron é o primeiro presidente cessante a ser reeleito para um segundo mandato desde há vinte anos. O anterior Presidente reeleito foi o falecido Presidente Jacques Chirac, eleito uma segunda vez em 2002 para um novo mandato face a Jean-Marie le Pen, pai da candidata derrotada por Macron nestas presidenciais.

Ainda segundo o Ministério do Interior francês, a taxa de participação foi de um pouco mais de 63 %, ou seja menos do que a percentagem registada durante a primeira volta dia 10 de Abril, em que a participação foi de 65%.

Na segunda volta das eleições presidenciais de 2017, a taxa de participação foi de um pouco mais de 65% e em 2012, foi de cerca de 72%.

