Eleições Legislativas

Esquerda francesa espera encontrar acordo este fim de semana para eleições legislativas

Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa, e o primeiro secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, continuam as negociações para encontrar uma coligação para as eleições legislativas em Junho. © REUTERS/Sarah Meyssonnier - AP/Michel Euler

Texto por: Catarina Falcão 1 min

A esquerda francesa pode estar prestes a encontrar um acordo histórico para as eleições legislativas de junho, com a França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon e o Partido Socialista a prosseguirem as negociações para as candidaturas de deputados.