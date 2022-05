1º de Maio

França mobiliza-se no 1º de Maio para uma vitória da esquerda nas eleições legislativas

A manifestação do 1º de Maio trouxe cerca de 21 mil pessoas às ruas de Paris neste domingo. © Carlos Herranz

Texto por: Catarina Falcão 1 min

A manifestação do 1º de Maio em Paris reuniu milhares de pessoas, muitas em protesto contra o Presidente recém-eleito, Emmanuel Macron, e as suas medidas e com esperança num acordo à esquerda nas eleições legislativas.