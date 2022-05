#França/Legislativas

França: Acordo entre Insubmissos e Ecologistas para as legislativas

Jean-Luc Mélenchon e Yannick Jadot. © RFI

Texto por: RFI 1 min

Na noite de domingo para segunda-feira, os partidos de esquerda A França Insubmissa e Europa Ecologia-Os Verdes chegaram a um acordo para as eleições legislativas. As negociações continuam com o Partido Socialista e o Partido Comunista para que entrem na coligação para enfrentar o partido de Emmanuel Macron, vencedor das presidenciais, e a extrema-direita de Marine Le Pen, que chegou à segunda volta do escrutínio.