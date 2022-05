Os pro-Macron lançam coligação ‘Juntos’ para vencer legislativas de Junho

França

Os partidos que apoiam o recém-reeleito Presidente Macron chegaram ontem a um acordo para formar uma aliança eleitoral baptizada ‘Juntos’, com vista a vencer as legislativas de Junho em França, o partido presidencial tendo já apresentado uma primeira lista de 187 candidatos.

Nos termos do acordo estabelecido entre o partido do Presidente Macron e os seus aliados, o movimento ‘Horizons’ do antigo Primeiro-Ministro Edouard Philippe fica com a possibilidade de apresentar candidatos em 58 círculos eleitorais e os centristas do ‘Modem’ de François Bayrou, apoiantes históricos de Macron, podem apresentar cerca de 100 candidatos.

Ficam ainda cerca de 400 candidaturas possíveis para o partido de Macron que foi reeleito nas presidenciais com um pouco mais de 58% dos votos e ambiciona obter uma maioria que torne possível a concretização dos seus projectos, nomeadamente a reforma do sistema de aposentações.

Na primeira lista de candidatos às legislativas da formação presidencial, uma lista abrangendo 187 nomes, figuram 94 mulheres e 93 homens. Alguns ministros do governo cessante estão incluídos na lista, nomeadamente a Ministra do Trabalho Elisabeth Borne, o titular do pelouro da educação Jean-Michel Blanquer, o Ministro do Interior, Gerald Darmanin, ou ainda o porta-voz do governo Gabriel Attal.

Também nesta lista está incluído o antigo Primeiro-Ministro e ex-socialista Manuel Valls que pretende brigar um mandato no círculo dos franceses no estrangeiro.

O lançamento da aliança ‘Juntos’ coincide com o anúncio pela direcção do partido de Macron de que a ‘République en Marche’ passa a denominar-se ‘Renascimento’. Um novo nome que segundo este partido traduz uma «refundação» e uma vocação para «estar aberto aos cidadãos, aos eleitos e aos eleitos locais de onde quer que venham».

As eleições legislativas francesas decorrem nos próximos dias 12 e 19 de Junho de 2022. Em jogo estão 577 assentos parlamentares.

Durante o seu primeiro mandato, o Presidente Macron beneficiou de uma maioria confortável no parlamento. Passados cinco anos e face à desconfiança de uma parte dos eleitores relativamente ao Chefe de Estado que toma posse este sábado para o seu segundo mandato, alguns observadores políticos antecipam uma luta mais renhida do que nas legislativas de 2017 durante aquela que é doravante chamada de ‘terceira volta’ das presidenciais.

