Emmanuel Macron tomou posse para novo mandato em França.

O Presidente francês reeleito, Emmanuel Macron, tomou posse para um novo mandato de cinco anos.

Embora sem a habitual subida dos Campos Elísios, nem a cerimónia de recepção na Câmara Municipal de Paris, teve lugar há escassas horas a tomada de posse do presidente francês, após a reeleição de Emmanuel Macron a 24 de Abril.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, tomou posse para um novo mandato de cinco anos. Numa cerimónia com sobriedade no Eliseu, Emmanuel Macron lembrou o lema deste novo mandato: Servir.

Emmanuel Macron, Presidente francês 07-05-2022

«Eu sei que tenho de retribuir a confiança que me deram os franceses. Essa confiança, frágil, que todos os dias é posta em causa, é a base do nosso regime de liberdade. Cada dia do mandato que começa ter apenas uma bússola, servir. Servir o nosso país, milagre da vontade de liberdade dos homens. Servir os nossos compatriotas, com dever e com amor, porque são os nossos principais trunfos. Servir as nossas crianças e a nossa juventude, a quem penso neste momento, e a quem me comprometo a entregar um planeta em melhores condições e uma França mais viva e mais forte. Viva a República e viva a França», afirmou o Presidente francês.

Rafael Lucas, professor catedrático em Bordéus, alega que o discurso de Macron pretendeu imprimir uma nova dinâmica para o segundo e último quinquénio de Emmanuel Macron que agora começa.

Rafael Lucas, professor catedrático em Bordéus, 7/5/2022

De notar que foi o presidente do Conselho Constitucional, Laurent Fabius, que proclamou Emmanuel Macron Presidente da França. O Presidente reeleito venceu com 58,55% dos votos, derrotando a sua rival, a candidata da extrema direita, Marine Le Pen, do Partido da União Nacional.

De referir ainda que os dois precedentes Presidentes da República, François Hollande e Nicolas Sarkozy, estiveram presentes na tomada de posse.

O Presidente francês reeleito, Emmanuel Macron (direita), tomou posse para um novo mandato de cinco anos. © REUTERS/Gonzalo Fuentes

