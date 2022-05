Futebol: Nantes venceu a Taça de França

Futebol

O Nantes arrecadou a Taça de França de futebol após derrotar na final o Nice por 1-0.

A final da Taça de França decorreu no passado sábado 7 de Maio entre o Nantes e o Nice no Stade de France na Região parisiense.

As duas equipas lutavam pelo triunfo na prova e por um lugar nas competições europeias na próxima temporada visto que o vencedor da taça de França entra na Liga Europa, a segunda prova de clubes mais importante da UEFA.

A primeira parte foi equilibrada, poucas ocasiões e um resultado que se mantinha sem golos no intervalo. O melhor estava nas bancadas com uma verdadeira luta de cânticos entre os adeptos das duas equipas.

Um ambiente de festa que vai ter o seu ponto alto no início da segunda parte quando a francesa Stéphanie Frappart, árbitra da partida, vai assinalar uma grande penalidade a favor do Nantes.

O médio francês Ludovic Blas vai apontar o primeiro e único golo da final aos 47 minutos de grande penalidade.

O Nice ainda tentou empatar mas não encontrou o caminho para a baliza do Nantes.

A equipa do Nantes venceu por 1-0, quarta taça de França conquistada em 9 finais disputadas, isto enquanto o Nice arrecadou três vezes o troféu em cinco finais.

Em entrevista à RFI, Pedro Chirivella, médio espanhol de 24 anos do Nantes, estava feliz com o triunfo alcançado:

«Uma sensação incrível. Um jogo muito renhido. As duas equipas cometeram poucos erros e tivemos a sorte de ter uma grande penalidade. Depois defendemos muito bem e estou muito contente até pelos nossos adeptos que nos apoiaram e merecem este título. O ano passado foi um pesadelo para todos. Este ano, quase com o mesmo plantel, estamos no top-10 na liga francesa e ganhámos a Taça de França. Mostra que este ano conseguimos fazer tudo da melhor maneira. Temos um treinador que tem confiança na equipa e nós poderíamos morrer por ele. Isto faz com que, quando jogas, queres dar tudo pela equipa, pelos adeptos e por todos. Para mim isto é mais do que um título porque todos os jogadores querem progredir e jogar a Liga Europa na próxima temporada para nós é especial, para mim é especial e claro estou muito feliz», afirmou Pedro Chirivella.

Recorde-se que o Paris Saint-Germain é o detentor do recorde do maior número de troféus conquistados na Taça de França, 14, o último em 2021.

Pedro Chirivella, médio espanhol do Nantes. © Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

