França: Máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos

França/Covid-19

A partir de segunda-feira, as máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos franceses. Trata-se do levantamento da última grande restrição anti-Covid em França.

Os utilizadores de transportes públicos em França podem, a partir de 16 de Maio, viajar sem máscara, o anúncio foi feito pelo ministro da Saúde Olivier Véran, à saída do Conselho de Ministros desta quarta-feira.

“A partir de segunda-feira, 16 de Maio, o uso de máscara deixa de ser obrigatório na globalidade dos transportes públicos'', declarou o ministro. Abrangidos por este anúncio estão os metros, autocarros, comboios, aviões e táxis.

Todavia, o titular da Saúde sublinha que o uso de máscara continua a ser “recomendado”.

A realidade, nos transportes, na próxima semana, deverá parecer-se com o que se vive hoje nos supermercados ou nos cinemas, onde as medidas de restrição já foram levantadas e são agora novamente visíveis os rostos dos utilizadores.

O levantamento da obrigatoriedade da máscara mostra que a “situação tem vindo a melhorar”, segundo Véran, e mostra que a doença passa a ter menos importância tanto a nível sanitário como a nível político.

No mesmo sentido, a partir de segunda-feira, as máscaras também deixam de ser obrigatórias em aeroportos e voos da União Europeia, declarou, em comunicado, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Todavia as duas organizações lembram que "a máscara facial continua a ser uma das melhores protecções contra a transmissão" do SARS-CoV-2.

