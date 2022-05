Futebol: PSG no topo, Mónaco, Marselha e Rennes lutam pelo segundo lugar

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 0-4 na deslocação ao terreno do Montpellier, enquanto o Marselha, o Mónaco e o Rennes lutam pelo segundo lugar após a 37ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol.

O Paris Saint-Germain lidera a liga francesa com 83 pontos após a 37ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Os parisienses venceram por 0-4 na deslocação ao terreno do Montpellier. Os tentos foram apontados pelo argentino Ángel Di María, pelo francês Kylian Mbappé, e pelo argentino Lionel Messi, que bisou.

O PSG, a uma jornada do fim do campeonato, tem 83 pontos, mais 15 do que o Marselha e o Mónaco, e mais 18 do que o Rennes que lutam pelo segundo lugar, lugar que dá acesso directo à Liga dos Campeões europeus de futebol na próxima temporada.

Nesta luta, antes da 37ª jornada, os marselheses tinham três pontos de vantagem em relação ao Mónaco e seis no que diz respeito ao Rennes.

No entanto, nesta jornada, o Rennes derrotou o Marselha por 2-0 e aproximou-se do segundo lugar, bem como os monegascos que derrotaram o Brest por 4-2.

Com este resultados, o Marselha e o Mónaco ocupam o segundo lugar com 68 pontos, mais três do que o Rennes quando falta apenas uma jornada.

Na última jornada, o Marselha recebe o Estrasburgo, o Rennes desloca-se ao terreno do Lille e o Lens acolhe o Mónaco isto enquanto o PSG recebe o Metz, equipa que luta para não descer.

Metz, Saint-Etienne e Bordéus, dois descem diretamente à segunda divisão

O Metz teve o melhor desempenho nesta 37ª jornada. O Metz venceu por 1-0 o Angers e ocupa agora o 18° lugar com 31 pontos, os mesmos pontos que o Saint-Etienne que perdeu em casa por 1-2 frente ao Reims.

Quanto ao Bordéus empatou sem golos em casa frente ao Lorient e está na 20ª e última posição com 28 pontos.

Na derradeira jornada, o Metz desloca-se ao terreno do Paris Saint-Germain, o Saint-Etienne desloca-se ao terreno do Nantes e o Bordéus desloca-se ao terreno do Brest.

