Futebol: Kylian Mbappé eleito melhor jogador da Ligue 1

Futebol

O avançado francês Kylian Mbappé foi eleito melhor jogador da primeira divisão francesa de futebol pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais em França.

Publicidade Continuar a ler

Kylian Mbappé arrecadou pela terceira vez o troféu de melhor jogador da Ligue 1, após aqueles obtidos em 2019 e 2021.

O avançado francês junta-se no topo do historial deste prémio ao lado de outro avançado que passou pelo Paris Saint-Germain, o sueco Zlatan Ibrahimovic em 2013, 2014 e 2016.

Kylian Mbappé abordou o seu futuro durante a entrega do troféu: «Acho que este não é o local ideal para anunciar, mas posso dizer que a minha decisão está quase tomada», afirmou que o internacional francês que termina o contrato a 30 de Junho com o PSG e é cobiçado pelos espanhóis do Real Madrid.

De notar que Kylian Mbappé soma 25 golos e 17 assistências em 34 jogos na Liga Francesa.

Quanto à melhor jogadora do campeonato francês da primeira divisão de futebol feminino, D1 Arkéma, foi a internacional francesa Marie-Antoinette Katoto.

A atleta francesa venceu pela primeira vez o troféu.

Quanto aos outros prémios: o francês William Saliba do Marselha foi eleito melhor esperança da Ligue 1, enquanto a francesa Laurina Fazer do Paris Saint-Germain foi eleita melhor esperança no futebol feminino. No que diz respeito ao melhor guarda-redes da Ligue 1 foi o italiano Gianluigi Donnarumma, enquanto na vertente feminina foi a chilena Christiane Endler do Lyon. De notar ainda que o melhor francês a evoluir no estrangeiro foi o avançado do Real Madrid, Karim Benzema.

De referir que o internacional português do PSG, Nuno Mendes, integra o onze ideal da Ligue 1. O lateral-esquerdo luso-cabo-verdiano de 19 anos chegou ao clube parisiense durante o Verão europeu de 2021, emprestado pelo Sporting CP.

Por fim, o melhor treinador da primeira divisão foi o francês Bruno Genesio do Rennes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro