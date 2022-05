Emmanuel Macron nomeou Elisabeth Borne Primeira-Ministra

França

Elisabeth Borne foi nomeada há pouco para substituir Jean Castex na chefia do governo, depois de este último apresentar oficialmente a demissão do seu governo neste dia 16 de Maio de 2022.

O chefe de Estado francês nomeou no final desta tarde Elisabeth Borne nova Primeira-Ministra. Até agora ministra do Trabalho, Elisabeth borne vai substituir no cargo Jean Castex que apresentou oficialmente esta tarde a demissão do seu governo.

"O Presidente da República nomeou Elisabeth Borne primeira-ministra e encarregou-a de formar um governo", disse a presidência em comunicado. "É a escolha da competência ao serviço da França, de uma mulher de convicção, de acção e de realização", explicou o Eliseu.

Poucas horas depois de o Primeiro-Ministro Jean Castex entregar a demissão do seu governo a Emmanuel Macron e dois dias depois do início oficial do segundo mandato do Presidente da República, Elisabeth Borne é nomeada para a chefia do novo governo francês, cargo para o qual era pressentida há largos dias.

Aos 61 anos, esta técnica conhecida pela sua lealdade ao Presidente da República que já passou por outros cargos ministeriais, torna-se a segunda mulher a chegar ao posto de chefe do governo em França a seguir a Edith Cresson que ocupou o cargo entre o dia 15 de Maio de 1991 e o dia 2 de Abril de 1992.

Nascida no dia 18 de Abril de 1961 em Paris, esta alta funcionária formada na prestigiosa Escola Politécnica e engenheira de formação, tem atrás de si uma larga experiência na acção governamental.

Só durante o primeiro quinquénio do Presidente da República, Elisabeth Borne ocupou sucessivamente postos ministeriais no pelouro dos transportes e em seguida da ecologia, antes de ser nomeada em 2020 Ministra do trabalho.

Enquanto titular desse último pelouro, Elisabeth Borne assegurou a gestão da muito contestada reforma do sistema de subsídios ao desemprego em plena paralisação económica devido à crise sanitária em 2020. Por outro lado, foi também o rosto do plano ‘um jovem, uma solução’, uma estratégia visando apoiar a formação profissional e favorecer o emprego dos jovens.

Enquanto Primeira-ministra, uma das missões de Elisabeth Borne consistirá em concretizar os projectos já anunciados pelo Presidente, nomeadamente o seu polémico plano para fazer passar aos 65 anos a idade de referência para a aposentação, contra os actuais 62 anos.

A nomeação desta figura considerada por certos sectores como sendo uma representante da 'ala esquerda' da equipa de Emmanuel Macron, acontece numa altura em que o Presidente reeleito tem em mente ganhar a ‘terceira volta’ das presidenciais no âmbito das legislativas dos próximos dias 12 e 19 de Junho. Uma batalha eleitoral que peritos antevêm como sendo difícil, uma vez que a reeleição de Emmanuel Macron foi alcançada com um pouco mais de 58% de votos num universo de pouco mais de 63% de votantes.

No rol de reacções já conhecidas a esta nomeação, pode-se enunciar a reacção do líder da ‘França Insubmissa’, à esquerda, Jean-Luc Mélenchon, para quem Elisabeth Borne «é uma das figuras mais duras dos maus-tratos sociais» provocados pelo sistema instaurado pelo Presidente. No mesmo sentido, o líder dos comunistas, Fabien Roussel, considerou que «Macron encontrou a sua Margareth Thatcher. A tecnocracia ao serviço do dinheiro todo poderoso».

Olivier Faure, líder dos socialistas apontou que esta é «a nomeação da Ministra dos Transportes que desmantelou o serviço público ferroviário, da Ministra da Ecologia condenada por inação climática e da Ministra do Trabalho que desamparou os desempregados com a sua reforma do subsídio de desemprego".

No campo diametralmente oposto, a ex-candidata presidencial da extrema-direita, Marine Le Pen, denunciou a "continuação da política de desprezo, desconstrução do Estado e destruição social" com a nomeação de Elisabeth Borne.

Já entre os ‘Republicanos’, o campo conservador, a antiga candidata presidencial Valérie Pécresse reagiu na rede Twitter escrevendo "Os meus parabéns republicanos a @Elisabeth_Borne. Ela, sem dúvida, tem incontestavelmente o percurso de empenho necessário para se tornar a 2ª primeira-ministra do nosso país. Desejo-lhe o melhor pela França".

