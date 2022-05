Festival de Cannes

Invasão russa da Ucrânia marca arranque do Festival de Cannes

Presidente ucraniano Zelenski falando, a partir de Kiev ao Festival de Cannes a 17 de Maio de 2022. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texto por: Miguel Martins 1 min

Sem delegações oficiais russas, mas com um cineasta dissidente, em competição, o Festival de Cannes tinha, desde logo, tomado posição quanto à invasão russa da Ucrânia. A cerimónia de abertura contou, mesmo, com uma alocução do presidente ucraniano lançando um repto ao mundo do cinema.