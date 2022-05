Futebol: Steve Ambri e Maxime do Couto, lusófonos levam Sochaux a lutar pela subida de divisão

Futebol

O Sochaux derrotou o Paris FC, na terça-feira 17 de Maio, por 1-2 num jogo a contar para a meia-final do play-off de acesso à primeira divisão francesa.

A luta pela subida de divisão vai ser renhida no segundo escalão do futebol francês. Em França os dois primeiros classificados da segunda divisão sobem directamente à primeira.

Depois disso ainda há uma vaga. Passamos a explicar. O quinto classificado defronta o quarto num jogo único, e o vencedor vai defrontar o terceiro classificado também num jogo único.

Desses dois embates, um clube terá então a oportunidade de defrontar o 18° classificado da primeira divisão, em duas mãos, para tentar subir de divisão. Um percurso complicado.

Na terça-feira 17 de Maio, o Paris FC, quarto classificado, defrontou o Sochaux, quinto, na capital francesa, no Estádio Charléty.

O jogo até começou para os parisienses que tiveram uma grande penalidade a favor logo aos 2 minutos. No entanto o senegalês Moustapha Name falhou a grande penalidade.

O Paris FC vai abrir o marcador aos 8 minutos com um tento do maliano Mahamé Siby.

A vencer por 1-0, os parisienses vão ter uma segunda grande penalidade. Aos 12 minutos, o avançado luso-francês Migouel Alfarela vai também ele falhar.

Após duas grandes penalidades falhadas e um golo apontado, o Paris FC vai ter um jogador expulso. Aos 43 minutos senegalês Moustapha Name vai ser expulso por acumulação de amarelos.

Em cima do minuto 45, o Sochaux vai empatar com um golo apontado pelo internacional guineense Steve Ambri. 1-1 no intervalo entre as duas equipas.

Na segunda parte, e em superioridade numérica, o Sochaux vai dominar por completo, mas o segundo golo vai apenas aparecer no tempo adicional, para além dos 90 minutos de jogo.

Aos 90+2 minutos, o avançado luso-francês Maxime do Couto Teixeira apontou o segundo tento num remate fortíssimo de fora da área.

Com este tento, o Sochaux venceu por 1-2 com dois golos lusófonos: Steve Ambri, avançado da Guiné-Bissau, e Maxime do Couto Teixeira, avançado luso-francês.

Em entrevista exclusiva à RFI, Tony Maurício, avançado luso-francês do Sochaux, admitiu que o jogo não foi nada fácil.

Tony Maurício, avançado do Sochaux 18-05-2022

Tony Maurício, avançado do Sochaux, também já representou o Limoges, o Châteauroux, a US Boulogne, o Valenciennes e o Lens em território francês.

O Sochaux vai agora defrontar na sexta-feira o Auxerre na final que vai ditar o adversário do 18° classificado da primeira divisão. Nesse último jogo, em duas mãos, ficaremos a conhecer a equipa que sobe, ou aquela que se mantém, na primeira divisão.

