Tchaikovsky logo no começo da competição do Festival de Cannes

Festival de Cannes

Texto por: Miguel Martins | Vídeo por: Miguel Martins 1 min

A série de 21 longas metragens em competição em Cannes arrancou com "A mulher de Tchaikovsky" do dissidente russo Kirill Serebrennikov. Instalado agora em Berlim o cineasta traça aqui o infortúnio da mulher do ilustre compositor, determinada em reconquistá-lo.