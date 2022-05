Festival de Cannes

Africanos combatentes pela França em filme do Festival de Cannes

Tirailleurs, e os muitos africanos obrigados a combater com a França durante a I Guerra Mundial. © Festival de Cannes

Texto por: Miguel Martins 1 min

A participação de tropas da África negra, ao lado da França, durante a I Guerra Mundial é alvo do filme « Tirailleurs » que abriu a secção « Un certain regard », ou « Um certo olhar » do Festival de Cannes.