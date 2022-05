Festival de Cannes

Cinema francês já em competição no Festival de cinema de Cannes

"Frère et soeur" (Irmão e irmã), filme francês de Arnaud Desplechin, em competição em Cannes, com Melvil Poupaud e Marion Cotillard. © Festival de Cannes

Texto por: Miguel Martins 1 min

São muitos os filmes franceses em competição no Festival de cinema de Cannes. O primeiro a estrear foi "Frère et Soeur" de Arnaud Desplechin. Uma história do ódio visceral que separou um irmão e uma irmã, confrontados com a morte dos pais.