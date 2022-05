Governo

Novo Governo em França entre a continuidade e a surpresa

O historiador franco-senegalês Pap Ndiaye é o novo ministro da Educação. © Collection PND

Texto por: Catarina Falcão 1 min

O secretário-geral do Palácio do Eliseu anunciou hoje em Paris a composição do novo Governo liderado por Elisabeth Borne com alguns dos ministérios mais importantes a não mudarem de ocupante, havendo algumas surpresas como a Educação, a Defesa e os Negócios Estrangeiros.