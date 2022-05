Futebol: Kylian Mbappé assinou pelo… Paris Saint-Germain

Futebol

A novela em torno do futuro de Kylian Mbappé terminou neste sábado 21 de Maio. O avançado francês renovou o contrato com o Paris Saint-Germain por mais três anos.

O anúncio foi feito antes do último jogo do campeonato francês da primeira divisão de futebol: Kylian Mbappé fica em Paris.

Quase um ano de especulação, quase um ano a falar do futuro da estrela do futebol francês, Kylian Mbappé.

O contrato terminava a 30 de Junho de 2022. E havia dois destinos: Real Madrid ou Paris Saint-Germain.

Durante vários meses, o clube madrileno bem como os meios de comunicação espanhóis adiantaram que tudo estava pronto para a chegada, livre, de Kylian Mbappé.

Os dirigentes parisienses, esses, nunca desistiram.

Apesar da eliminação nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol frente… ao Real Madrid, o Paris Saint-Germain sempre tentou convencer o jogador a ficar ainda alguns anos.

Kylian Mbappé, esse, nunca escondeu a vontade de representar o Real Madrid, clube que sonhava representar quando era criança.

No entanto muitas coisas entraram em linha de conta, a equipa, o ambiente, a cidade, o projecto… e as responsabilidades que o jogador ia ter no clube.

A 21 de Maio de 2022, tudo ficou esclarecido. Kylian Mbappé renovou o contrato com o Paris Saint-Germain até 2025.

Em declarações ao site do clube, Kylian Mbappé estava feliz: «Gostaria de anunciar que optei por renovar o meu contrato com o Paris Saint-Germain e, claro, estou muito satisfeito. Estou convencido de que aqui posso continuar crescendo num clube que oferece tudo o que é necessário para actuar no alto nível. Também estou muito feliz por continuar a jogar em França, o país onde nasci, onde cresci e onde fiz o meu nome. Gostaria de agradecer ao presidente, Nasser Al-KhelaIfi, pela sua confiança, a sua compreensão e a sua paciência. Também gostaria de agradecer a todos os adeptos do Paris Saint-Germain, tanto em França como no mundo inteiro, especialmente nos últimos meses. Juntos, lado a lado e ambiciosos, faremos magia em Paris».

Os adeptos parisienses estavam felizes no Parque dos Príncipes, antes do jogo frente ao FC Metz para a 38 e última jornada da Ligue 1, enquanto o Real Madrid, os adeptos madrilenos e os meios de comunicação espanhóis estavam furiosos com um tipo de ‘reviravolta’ do jogador que estava com uma certa vontade de juntar-se aos ‘merengues’.

A novela por agora acabou: Kylian Mbappé pertence ao Paris Saint-Germain até 2025.

