Futebol: Sochaux fora da subida à Ligue 1 após derrota frente ao Auxerre

Futebol

O Sochaux, que conta com três jogadores lusófonos, perdeu por 5-4 na marcação das grandes penalidades frente ao Auxerre e está fora da subida à primeira divisão francesa.

O Sochaux, que tinha eliminado o Paris FC na terça-feira na meia-final do play-off de subida à primeira divisão, defrontou o Auxerre na final deste mini-campeonato.

No Estádio de l’Abbé-Deschamps, o Auxerre, que terminou no terceiro lugar na classificação final da Ligue 2, recebeu o Sochaux, que acabou no quinto lugar.

Recorde-se que o Sochaux tinha derrotado na terça-feira por 1-2 o Paris FC, clube que tinha terminado no quarto posto.

O jogo entre o Auxerre e o Sochaux acabou por ser equilibrado durante os 120 minutos visto que o resultado manteve-se sem golos.

De notar que o Sochaux contou com três jogadores lusófonos: o internacional guineense Steve Ambri, o luso-francês Tony Maurício e o franco-português Maxime do Couto Teixeira.

Do lado do Auxerre, também havia um jogador lusófono, o defesa brasileira Jubal Júnior.

Na marcação das grandes penalidades, o Auxerre acabou por vencer por 5-4.

Com este resultado é o Auxerre que terá então oportunidade de defrontar o 18° classificado da primeira divisão, em duas mãos, para tentar subir de divisão.

Nesse último embate, em duas mãos, ficaremos a conhecer a equipa que sobe, ou aquela que se mantém, na primeira divisão.

