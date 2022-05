França: Novo ministro da Educação homenageia Samuel Paty

França

O novo ministro da Educação Nacional, Pap Ndiaye, deslocou-se, esta segunda-feira, a Conflans-Sainte-Honorine, à escola de Bois d’Aulne onde leccionava Samuel Paty, professor que foi assassinado em Outubro de 2020. O novo titular da Educação insistiu na importância da escola para a República e sublinhou que “apesar de tudo, é a República que ganha”.

A abrir o seu mandato ministerial, o historiador quis passar a mensagem “de recusa da barbárie e do ódio”. Pap Ndiaye escolheu o estabelecimento de ensino onde leccionava Samuel Paty, para a primeira visita oficial enquanto ministro da Educação.

Pap Ndiaye reuniu-se durante uma hora com a comunidade educativa do colégio de Bois d’Aulne, marcada pela morte do professor de história e geografia. Já na sexta-feira, o ministro tinha homenageado Samuel Paty, aquando da passagem de pasta com o seu antecessor Jean-Michel Blanquer, relembrando que “no fundo, a república, através da escola, é ainda mais forte”.

O novo governante sublinhou “a resiliência e as iniciativas adoptadas pelos professores, equipas educativas e alunos”, que mostram bem o “profundo entrosamento da República na nação”, o que é “muito emocionante”.

"Quis fazer a minha primeira deslocação, depois do primeiro Conselho de Ministros, a esta escola, que não conhecia (...) porque a memória de Samuel Paty continua no meu coração e no meu espírito”, acrescentou Ndiaye. O ministro insistiu ainda na ideia de que se trata de uma deslocação “normal e natural”.

