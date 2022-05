Festival de Cannes

Filme canadiano em Cannes celebriza também actor luso-guineense

Léa Seydoux e Viggo Mortensen numa cena de "Crimes do futuro" filme do canadiano David Cronenberg, em competição em Cannes, com também o luso-guineense Welket Bungué. © Festival de Cannes

Miguel Martins

Welket Bungué tem um papel importante em "Crimes do futuro", longa metragem em competição no Festival de cinema de Cannes. O actor luso-guineense contracena com nomes como o americano Viggo Mortensen ou a francesa Léa Seydoux num filme de ficção científica do realizador vedeta canadiano David Cronenberg.