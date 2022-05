Ténis: Favoritos avançam sem tremer em Roland-Garros

Ténis

O detentor do título nos masculinos, o sérvio Novak Djoković, venceu o eslovaco Alex Molcan na segunda ronda de Roland-Garros.

Quinto dia em Roland-Garros. Os favoritos, sobretudo na vertente masculina, continuam a avançar sem tremer, enquanto nas femininas, as melhores mundiais sofrem para seguir em frente.

Publicidade Continuar a ler

O detentor do título nos masculinos, o sérvio Novak Djoković venceu o eslovaco Alex Molcan na segunda ronda do torneio, em três sets com os parciais de 6-2, 6-3 e 7-6.

Na vertente masculina, os favoritos conseguem seguir em frente. Os dez primeiros cabeças-de-série ainda estão no quadro principal, entre eles o espanhol Rafael Nadal, que venceu treze vezes o torneio de Roland-Garros.

De notar que o único atleta lusófono, João Sousa, defronta nesta quinta-feira o italiano Lorenzo Sonego.

Na vertente feminina, as favoritas estão a ter muitas dificuldades e muitas até já foram eliminadas. Apenas quatro das dez primeiras cabeças-de-série ainda estão no quadro principal. Nas jogadores eliminadas encontramos a checa Barbora Krejčíková e a espanhola Garbiñe Muguruza, vencedoras do torneio respectivamente em 2021 e em 2016, que perderam na primeira ronda.

No que diz respeito as outras favoritas, a número um mundial, a polaca Iga Świątek prossegue a sua caminhada, ela que já arrecadou o troféu de vencedora em 2020.

Quanto à única lusófona presente no quadro principal, a brasileira Beatriz Haddad Maia, foi eliminada na segunda ronda pela estónia Kaia Kanepi.

Roland-Garros. © Pierre René-Worms

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro