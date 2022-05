Palma de Ouro em Cannes para "Triangle of sadness" do sueco Ruben Östlund

Festival de Cannes

"Triangle of sadness" é a denúncia do mundo da moda, das redes sociais, da superficialidade das relações humanas contemporâneas. Trata-se de uma comédia cheia de peripécias em torno de um casal de modelos que embarca num cruzeiro de luxo, viagem que se torna num desastre e onde os fracos acabam por vir a assumir o poder em relação aos privilegiados.

Estavam em competição, nomeadamente, 21 longas metragens oriundas de países como o Irão, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Bélgica, Canadá e, obviamente, também da França passadas a pente fino pelo júri presidido pelo actor francês Vincent Lindon.

Palmarés das longas metragens

* A Palma de Ouro foi para "Triangle of sadness" de Ruben Östlund, que obtém esta distinção pela segunda vez, após "The square" em 2017.

* O prémio de melhor actriz foi para a iraniana Zar Amir Ebrahimi, exilada em França, pelo seu papel em "Holy Spider" (Aranha santa).

Esta desempenhava o papel de uma jornalista investigando uma série de assassínios de prostitutas nos anos 2000 onde o actor da morte de 16 mulheres alegava estar a limpar a cidade santa de Mashhad de mulheres indignas.

* O prémio de Melhor actor foi para o sul-coreano Song Kang-Ho para o seu papel de traficante de crianças em "Broker" do japonês Hirokazu Kore-eda.

* O Melhor argumento foi para "Boy from heaven" do sueco de origem egípcia Tarik Saleh, sobre a teia de influências entre o Islão e o Estado e um arrepiante retrato das querelas violentas no seio da influente universidade islâmica Al Azhar do Cairo.

* O Prémio do júri foi ex aequo para

- "Oito montanhas" dos belgas Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, a adaptação de um livro do italiano Paolo Cognetti, o recital de uma amizade que atravessa as décadas entre dois homens que tudo opunha inicialmente.

- O outro filme distinguido foi o polaco "Hi Han / EO" de Jerzy Skolimowski, sobre a história de um burro errante.

* O Prémio da 75a edição foi concedido aos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne por "Tori e Lokita", a história dramática de dois jovens africanos à procura de um lugar ao sol na Europa.

* O Prémio do melhor cenário recompensou o sul-coreano Park Chan Wook com "Decision to leave" (Decisão de se ir embora), a história de uma relação ambígua entre um polícia e a suspeita chinesa da morte do marido.

* O Grande Prémio foi atribuído ex aequo a

- "Close" do belga Lukas Dhont, a história de uma relação intensa entre dois rapazes de 13 anos que acaba em tragédia quando um deles decide afastar-se do outro.

- E a "Stars at noon" (Estrelas ao meio dia) da francesa Claire Denis sobre a história da paixão entre dois estrangeiros na Nicarágua, país do qual não conseguem escapar nos anos 80.

Quanto às curtas metragens a Palma de ouro foi para o chinês "The water murmurs" de de Jianying Chen, uma menção especial foi para o nepalês "Lori" de Abinash Bikram Shah.

A Câmara de ouro (distinguindo um primeiro filme) inclui uma menção especial para "Plan 75" da japonesa Hayakawa Chie enquanto a Palma de ouro foi atribuída a "War Pony" de Riley Keough e Gina Gammell.

Presença portuguesa no Festival

De realçar, no plano lusófono, a presença de um filme português na selecção oficial, em sessões especiais de "Restos do vento". O filme de Tiago Guedes põe termo à ausência da cinematografia lusa na principal secção do certame ao longo de 16 anos.

Na Semana da crítica, mostra paralela, o português "Ice Merchants" de João Gonzalez foi distinguido com o prémio de melhor curta metragem para uma obra de animação com um sentido estético muito requintado.

Uma mostra onde constavam também "Alma viva" de Cristèle Alves Meira e "Tout le monde aime Jeanne" da francesa Céline Devaux, mas filmado essencialmente em Lisboa.

Na Quinzena dos realizadores a estreia mundial de "Fogo fátuo" do português João Pedro Rodrigues causou sensação com a sua primeira comédia musical, de novo com um contexto homo erótico.

