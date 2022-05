Roland Garros

Roland Garros: Último dia dos oitavos-de-final

Início da segunda semana do torneio francês, Roland Garros, em Paris. AP - Michel Euler

Texto por: Lígia ANJOS

Arrancou esta segunda-feira, 30 de Maio, a segunda semana de Roland Garros. No quadro masculino, os favoritos seguiram em frente para os quartos-de-final. No quadro feminino, nove das 10 melhores do mundo já foram eliminadas da edição de Roland Garros de 2022.