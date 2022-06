França

França: incidentes perto de Paris mancham reputação da França

Polícia patrulha junto ao Stade de France, perto de Paris, a 28 de Maio de 2022? AFP - THOMAS COEX

Texto por: Miguel Martins

O presidente francês pediu hoje uma investigação transparente ao caos no sábado, perto de Paris, no recinto do Stade de France que acolheu a final da Liga dos campeões de futebol. São muitos os sectores a pedir a demissão do ministro da administração interna, Gérald Darmanin.