França: ministro admite utilização não proporcional de gás lacrimogéneo

França

Ministro francês da administração interna, Gérald Darmanin e a ministra do desporto Amélie Oudea-Castera, perante uma comissão do Senado a em Paris a 1 de Junho de 2022.

O ministro francês da administração interna, Gérald Darmanin, prestou esclarecimentos no final desta quarta-feira perante o Senado, a câmara alta do parlamento. Em causa o fiasco em torno da final no sábado passado perto de Paris da final da Liga dos campeões europeus de futebol, desafio ganho pelo Real Madrid contra o Liverpool, com registo de violentos desacatos. O governante pediu desculpas pela utilização desproporcional do gás lacrimogéneo.

Os incidentes no Stade de France, em Saint Denis, perto de Paris, ocorreram perante milhares de adeptos sem bilhete válido para aceder ao estádio. De acordo com o governante a utilização de gás lacrimogéneo teria, ainda assim, permitido evitar mortes.

Gérald Darmanin e Amélie Oudea-Castera, respectivamente, ministros franceses da administração interna e do desporto, prestaram esclarecimentos numa comissão de leis do Senado, a câmara alta do parlamento, nesta quarta-feira após esta final da Liga dos campeões europeus de futebol ganha pelo Real Madrid perante o Liverpool, por uma bola sem resposta, ter sido manchado no sábado por inúmeros incidentes.

O ministro alega que cerca de 35 000 adeptos do clube inglês do Liverpool se teriam deslocado para o recinto sem bilhete válido. O caso tem manchado a imagem da França que se prepara para acolher este ano o Mundial de râguebi e no próximo ano os Jogos Olímpicos. Para Gérald Darmanin não se deve, porém, fazer quaisquer extrapolações.

Eis um excerto da sua alocução perante o Senado francês :

"A imagem negativa deste jogo é uma ferida para o nosso orgulho nacional. É óbvio que as coisas podiam ter sido melhor organizadas. É facto que evitámos o pior, mas sem dúvida que devíamos ter podido antecipar mais.

O gás lacrimogéneo permitiu salvar um certo número de pessoas que, se assim não fosse, podiam ter sido esmagadas. Ele provocou também muitos estragos junto de crianças, vimos todos as imagens. Quero pedir sinceras desculpas desta utilização não proporcional, sanções serão aplicadas neste caso.

Não me parece razoável extrapolar-se para o que poderá acontecer com o Mundial de râguebi ou com os Jogos Olímpicos. Sendo que, manifestamente, é apenas no futebol e, mais especificamente, no futebol com clubes ingleses, que ocorrem estes acontecimentos.

A França organizou inúmeros jogos de râguebi e de futebol de muito alto nível nestes últimos dias, semanas e meses sem dificuldade alguma. E até com clubes franceses, com os quais às vezes deparamos com algumas dificuldades. Foi, nomeadamente, o caso da final da Taça de França alguns dias antes e não constatámos aí as dificuldades que aqui se registaram. "

