Macron e Costa discutem futuro da Europa e parceria africana

Portugal/França

O primeiro-ministro português está, esta terça-feira, em Paris para um almoço com o Presidente francês Emmanuel Macron, para continuar a aprofundar a relação "privilegiada" entre França e Portugal e inaugurar três exposições em alguns dos principais museus da capital.

O almoço com Emmanuel Macron é o primeiro encontro bilateral entre os dois líderes, após a tomada de posse do Governo português e a reeleição do Presidente francês em Abril e acontece numa altura em que a Temporada Cruzada entre os dois países vai a meio.

Em declarações aos jornalistas, António Costa disse que conta com a energia do líder francês para preparar o futuro da Europa.

“É também uma oportunidade, obviamente, para discutirmos as questões que estão na ordem do dia da Europa, questões que têm a ver com a reconstrução da paz, necessidade de responder às crises de segurança alimentar e de reforçar as nossas capacidades de defesa. Mas, também, de responder àquilo que esta crise mostrou: que a maior vulnerabilidade que a Europa tem está no sector da energia e aqui é fundamental acelerarmos a transição energética para recuperarmos a nossa autonomia e a nossa segurança energética.

Aqui, do Palácio do Eliseu, com a energia do Presidente Macron, é um bom ponto para olharmos para o futuro da Europa, para aquilo que temos de mudar para termos uma Europa mais forte, justa, inclusiva e mais capaz de competir à escala global”.

António Costa, primeiro-ministro português

O continente africano também esteve em discussão no almoço entre o primeiro-ministro português e o Presidente francês. Emmanuel Macron aproveitou a ocasião para confirmar presença na Cimeira dos Oceanos da ONU, que se vai realizar no final do mês, em Lisboa.

“Há assuntos extremamente importantes para os nossos dois países, aos quais estamos ambos preocupados - além dos assuntos ambientais, de justiça social, de convergência europeia - trata-se da África que iremos evocar a seguir, onde o seu país (Portugal) está empenhado e é um parceiro constante e eficaz.

Posso garantir que a nossa parceria reforçada com África é um ponto que partilhamos nas nossas agendas a nível europeu e dos oceanos, que estiveram no centro da presidência portuguesa da União Europeia. Lembro que organizamos a Cimeira dos Oceanos em Brest, em Fevereiro, e que Portugal vai receber a próxima conferência das Nações Unidas sobre os oceanos no final deste mês, onde estarei presente, ao seu lado, para prosseguir este esforço partilhado”.

Presidente francês, Emmanuel Macron

