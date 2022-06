França: termina campanha eleitoral para as legislativas

Eleições legislativas/França

Em França, termina esta sexta-feira a campanha rumo à primeira volta das eleições legislativas deste domingo, 12 de Junho. É esperada uma abstenção alta neste escrutínio.

Publicidade Continuar a ler

As eleições legislativas francesas acontecem em duas voltas, a 12 e 19 de Junho. São 577 distritos eleitorais, em França continental e nos territórios ultramarinos. 48,7 milhões de eleitores são chamados a votar para eleger os deputados para a Assembleia Nacional Francesa.

A campanha, que encerra hoje, não tem tido muita visibilidade em França. A abstenção pode atingir valores muito altos, segundo as sondagens.

As legislativas acontecem pouco mais de um mês após as presidenciais. A grande surpresa deste escrutínio foi o aparecimento da coligação de Esquerda, chamada NUPES (Nova União Ecológica e Social popular), liderada por Jean-Luc Mélenchon, que junta socialistas, comunistas e ecologistas e que poderia ser uma ameaça para a manutenção da maioria absoluta da força política do Presidente Emmanuel Macron.

Jean Luc Mélenchon, líder de esquerda, foi o terceiro candidato mais votado nas Presidenciais e, desde então, tenta mobilizar o eleitorado para votar à esquerda. O líder da França Insubmissa já disse que as eleições legislativas são uma "terceira volta" e que muitos eleitores só votaram em Emmanuel Macron para fazer frente à extrema-direita.

De salientar que, nas últimas semanas, a campanha tem sido recheada de acusações entre ambas as partes, a coligação NUPES, de esquerda, e o movimento Renascimento, de Emmanuel Macron.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro