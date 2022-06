Futebol

Luís Campos, conselheiro do presidente no PSG.

A lusofonia continua bem presente no organigrama do Paris Saint-Germain, clube francês de futebol, o colectivo oficializou a chegada de Luís Campos como conselheiro do presidente.

Antero Henrique, Leonardo, pela segunda vez na história do PSG, e agora Luís Campos. O novo conselheiro do presidente, o português de 57 anos, sucede ao brasileiro Leonardo, despedido a 21 de Maio, que tinha ocupado o lugar de director desportivo após a passagem do também português Antero Henrique.

Luis Campo é o novo homem forte do futebol do Paris Saint-Germain. Quando o avançado francês Kylian Mbappé renovou por três anos, ele que era cobiçado pelo Real Madrid, os dirigentes parisienses admitiram que muitas mudanças deveriam ocorrer antes do início da próxima temporada.

Uma promessa feita ao avançado e internacional francês que passava pela saída do brasileiro Leonardo e pela chegada, agora confirmada, de Luís Campos, próximo do jogador visto que ele era director-desportivo do Mónaco quando o talento de Kylian Mbappé despertou no clube monegasco.

Luís Campos, enquanto director desportivo, coordenador técnico ou conselheiro, conseguiu arrecadar dois títulos de campeão de França, com o Mónaco em 2017 e com o Lille em 2021, derrotando duas vezes o Paris Saint-Germain com clubes que dispunham de um orçamento mais baixo.

Desta vez a tarefa é ainda de maior dimensão para o antigo treinador português: levar o PSG ao topo europeu para arrecadar a Liga dos Campeões. Luís Campos é sobretudo conhecido por descobrir as novas pérolas do futebol, como Kylian Mbappé e Bernardo Silva no Mónaco, ou ainda Rafael Leão no Lille.

Em comunicado, o PSG anunciou a chegada de Luís Campos: «O especialista em futebol de renome mundial Luís Campos é um pioneiro no desenvolvimento e aprimoramento do jogo, conhecido pela sua abordagem moderna e inovadora. Ao longo de sua carreira, Luís Campos acompanhou as actuações de muitos grandes nomes do futebol, promovendo o surgimento de novas gerações de talentos que se tornaram grandes jogadores do futebol mundial. Estará a cargo da organização, recrutamento e desempenho na equipa principal do PSG», afirmou o clube francês.

Nesse mesmo comunicado, Luís Campos mostrou-se feliz por colaborar com o PSG: «Estou muito feliz por me juntar ao PSG, que considero o clube mais ambicioso e entusiasmante no mundo do futebol. Partilhamos a mesma visão, uma visão na qual acredito bastante, e estou ansioso por começar a trabalhar para desenvolver o potencial excepcional deste clube».

Crónica de Marco Martins 10-06-2022

