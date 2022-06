Ministério Público pede prisão perpétua para Salah Abdeslam

#Julgamento dos atentados de 13 de Novembro

Advogados do Ministério Público no julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015. Paris, 8 de Junho de 2022.

Em Paris, no julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015, a acusação pediu hoje para os 20 arguidos penas que vão de cinco anos de prisão a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para Salah Abdeslam, o único elemento vivo dos comandos que perpetraram os ataques dessa noite, foi requerida a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Publicidade Continuar a ler

O Ministério Público reclamou as penas mais pesadas para Salah Abdeslam, o único elemento vivo dos comandos que perpetraram os ataques dessa noite na capital francesa e em Saint-Denis, e para dois altos dirigentes do Estado Islâmico julgados à revelia e que se considera terem morrido na Síria.

Também foi requerida uma pena perpétua com um mínimo de 22 anos de detenção para o belga Mohammed Abrini, conhecido como “o homem do chapéu” dos atentados de Bruxelas e que é acusado de ter acompanhado até Paris os autores dos ataques, de ter participado no financiamento e no fornecimento de armas e de ter arrendado os apartamentos onde ficaram os terroristas.

Esta sexta-feira era o último dia das alegações finais da acusação. Na segunda-feira, 13 de Junho, começam as alegações finais dos advogados de Defesa. A sentença, do julgamento que começou há nove meses, poderá ser conhecida a 29 de Junho.

Os atentados de 13 de Novembro fizeram 131 mortos e centenas de feridos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro