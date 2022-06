Austrália vai pagar 555 milhões de euros ao Naval Group

França/Austrália

O Governo australiano vai pagar 555 milhões de euros à empresa francesa Naval Group, como compensação pela quebra de um contrato de 56 mil milhões de euros, que envolvia a venda de 12 submarinos.

Este sábado, o executivo de Canberra anunciou o acordo de indemnização ao fabricante francês de submarinos Naval Group, colocando assim um fim a um conflito financeiro e diplomático, desencadeado em Setembro de 2021.

O novo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, espera que com este “acordo justo e equitativo” as relações entre os dois países possam avançar : “A Austrália e a França compartilham profundos laços históricos, forjados através do sacrifício comum na guerra” e acrescentou que “é essencial que a Austrália e a França se unam mais uma vez para defendermos os nossos princípios e interesses partilhados: a primazia do direito internacional, o respeito à soberania e a rejeição de todas as formas de coerção, para além de tomar medidas decisivas contra as mudanças climáticas”.

Paris “tomou conhecimento” do acordo, que “vai permitir abrir uma nova página nas relações bilaterais e perspectivar o futuro”. Também a empresa francesa Naval Group reagiu ao acordo que considerou “justo” e avançou estar a “acompanhar” os procedimentos necessários dos seus parceiros e subcontratados franceses e australianos.

O caso remonta a Setembro de 2021, quando subitamente o anterior primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, decidiu rescindir o contrato com a empresa francesa e anunciou a criação de uma aliança de compra e venda de submarinos com o Reino Unido e os Estados Unidos, conhecida como AUKUS.

