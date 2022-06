França/Legislativas

França legislativas: Coligação de esquerda e Macron empatados nas sondagens

Sondagem à boca das urnas. © FMM

Texto por: Cristiana Soares 2 min

A coligação de esquerda NUPES aparece nas sondagens empatada com a coligação presidencial na primeira volta das eleições legislativas em França. As primeiras sondagens dão conta da perda de maioria absoluta para o partido do Presidente Emmanuel Macron. A extrema-direita da Marine Le Pen aparece em terceiro lugar das intenções de voto.