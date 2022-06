França legislativas: "O partido presidencial foi derrotado” este domingo - Mélenchon

França/Legislativas

Jean-Luc Mélenchon considera que o partido presidencial “foi derrotado” este domingo e apela à mobilização dos franceses para o segunda volta das legislativas.

“No fim desta primeira volta [das eleições legislativas] a Nova União Popular Ecológica e Social termina na dianteira e será presente em mais de 500 circunscrições na segunda volta”, começou por sublinhar o líder da esquerda radical, que acrescentou que “a verdade é que o partido presidencial foi batido e derrotado. Pela primeira vez na V República, um presidente recentemente eleito não conseguiu obter uma maioria nas legislativas que se seguiram à sua eleição. Apelo o nosso povo, considerando este resultado e a oportunidade extraordinária que representa para as nossas vidas pessoas e para o destino da pátria comum, a afluir em massa [às urnas] no próximo domingo”.

O líder da França Insubmissa e, também, líder a coligação das esquerdas, NUPES, aproveitou o momento para dizer que o voto de dia 19 de Junho serve para “rejeitar definitivamente os projectos desastrosos da maioria Macron, como a reforma aos 65 anos, o trabalho forçado para os abrangidos pelo RSA (rendimento social de inserção) e para rejeitar a parte escondida do seu programa que prevê retirar 80 mil milhões de euros do Orçamento do Estado” para entrar na regra dos 3% de défice fixados pela União Europeia.

Na reacção aos resultados eleitorais, Mélenchon ‘piscou o olho’ aos mais novos, ao afirmar que o voto representa uma mensagem de esperança e de mobilização da “juventude” e dos “meios populares”, prometendo um “futuro harmonioso” caso a NUPES obtenha um bom resultado.

A esquerda unida diz-se “pronta a governar”, tendo segundo Mélenchon “passado com distinção o seu primeiro teste”. “Conseguimos convencer uma boa parte do eleitorado, resta agora fazer a outra parte do caminho” e, para tal, pediu aos eleitores que olhem para a segunda volta“no interesse geral da pátria e do seu povo”.

