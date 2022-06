França: primeira volta das eleições legislativas

Eleições legislativas/França

Em França, decorre hoje a primeira volta das eleições legislativas. Cerca de 49 milhões de franceses são chamados a votar para escolher os 577 deputados para a Assembleia Nacional Francesa.

As urnas abriram às 8 horas da manhã e os franceses já começaram a votar.

O Presidente Emmanuel Macron, reeleito em abril deste ano, disse recentemente numa visita à região de Tarn, no sul de França, que “se a eleição presidencial é crucial, as eleições legislativas são decisivas”. Macron venceu as presidenciais, mas depende destas eleições legislativas para a aplicação do seu programa eleitoral.

O chefe de Estado francês teme que a coligação de Esquerda, chamada NUPES (Nova União Ecológica e Social popular), liderada por Jean-Luc Mélenchon lhe possa vir a tirar a maioria absoluta, que é conseguida com a obtenção de 289 lugares na Assembleia Nacional Francesa.

A NUPES, recorde-se, junta socialistas, comunistas e ecologistas. O Presidente francês já pediu mesmo uma "mobilização contra os extremos", tanto de direito, quanto de esquerda.

Jean-Luc Mélenchon, terceiro candidato mais votado nas eleições Presidenciais e líder do partido de esquerda radical França Insubmissa, já disse que as legislativas são uma "terceira volta" e que muitos franceses só votaram em Emmanuel Macron para fazer frente à extrema-direita de Marine Le Pen, colocando-se assim como principal "opositor" a Macron nestas eleições.

Segundo as últimas sondagens, a abstenção nestas eleições legislativas pode ser uma das maiores de sempre, com mais de metade dos franceses a ficarem em casa.

A segunda volta das eleições legislativas acontece no próximo domingo, 19 de Junho.

