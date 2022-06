Mais de 260 duelos vão opor as forças de Mélenchon e Macron na segunda volta das legislativas

França

No dia 19 de Junho decorre a segunda volta das eleições legislativas em França.

A coligação de Emmanuel Macron ganhou as eleições com uma vantagem de apenas 21 mil votos face à coligação de esquerda de Jean-Luc Mélenchon. Daqui a uma semana, estas duas forças batem-se uma contra a outra em 262 duelos eleitorais.

A coligação Ensemble, de Emmanuel Macron, ganhou a primeira volta das eleições legislativas, mas por muito pouco. Com 25,75% dos votos, as projeções para a segunda volta não garantem uma maioria absoluta na Assembleia Nacional para o Presidente.

Já à esquerda, a coligação Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes) com 25,66% nesta primeira volta, pode ter um resultado interessante, aumentando o números das quatro forças que a constituem: a França Insubmissa, Os Verdes, o Partido Comunista Francês e o Partido Socialista.

Esta concorrência entre o centro e a esquerda vai ver-se em duelos frente a frente em 272 círculos eleitorais, onde um candidato da coligação de esquerda se vai bater contra um candidato do partido do Presidente. Já a terceira força política desta eleição, a União Nacionalde Marine Le Pen estará também muito presente na segunda volta, com 113 duelos contra o Presidente e 61 face à Nupes.

Do seu lado, a coligação do Presidente já veio dizer que "nem um voto deve ir para a União Nacional", de extrema-direita, encorajando os seus militantes a votarem nesses casos à esquerda. Quanto à direita tradicional, chegou à segunda volta em cerca de 70 circunscrições.

Fora de qualquer combate na segunda volta, ficou o partido de extrema-direita de Éric Zemmour, que viu não só o seu fundador eliminado, mas também outras figuras importantes desta força política.

Nesta primeira volta das eleições legialtivas francesas foram eleitos cinco deputados, quatro para Nupes em Paris e na região parisiense, e um para a coligação do Presidente, no departamento de Mayenne.

