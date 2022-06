Futebol

Futebol: França perdeu título da Liga das Nações europeias

Karim Benzema (esquerda) e Kylian Mbappé (direita), avançados da França, não conseguiram evitar a derrota frente à Croácia por 0-1 no Stade de France em território gaulês. © AFP - FRANCK FIFE

Texto por: Marco Martins 2 min

A França, detentora do título, já não pode renovar a conquista do troféu da Liga das Nações europeias de futebol após as quatro primeiras jornadas no Grupo 2. Portugal ainda está na corrida.