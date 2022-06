Macron reúne-se com soldados franceses na Roménia

França/Roménia

O Presidente Emmanuel Macron chega esta terça-feira, 14 de Junho, à Roménia para se encontrar com os 500 soldados franceses estacionados na base da Nato, desde a invasão russa na Ucrânia. O chefe de Estado francês viaja depois para a Moldávia e está ainda por confirmar uma possível deslocação a Kyiv.

O Presidente francês inicia hoje o primeiro périplo à Europa do leste, directamente afectada pela invasão russa da Ucrânia, no passado mês de Fevereiro.

Emmanuel Macron, acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, e pelo responsável pela pasta da Defesa, Sébastien Lecornu, é esperado na base militar de Mihail Kogalcinearu, junto a Constanta, o grande porto romeno no mar Negro, um local estratégico desde o início da guerra.

O Presidente francês será recebido pelo primeiro-ministro, Nicolae Ciuca, reunindo-se depois com os 500 soldados da missão “Aigle”, lançada no quadro do reforço da Nato na Europa de leste. A França aue implantou recentemente um sistema de defesa terra-ar de última geração na Roménia.

Emmanuel Macron tem ainda encontro marcado com o Presidente Maia Sandu em Chisinau, a capital da Moldávia,

O chefe de Estado francês viaja depois para a Moldávia e está ainda por confirmar uma possível deslocação a Kyiv. A visita poderá ocorrer na companhia do chanceler alemão Olaf Scholz e do primeiro-ministro italiano Mario Draghi, segundo a imprensa de Berlim e Roma. Contudo, a informação não foi confirmada pelo Eliseu, sublinhando que "nada está decidido" nesta fase.

