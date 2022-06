França e Espanha enfrentam vagas de calor

#Aquecimento global

Esta quinta-feira, um quarto do território francês está sob alerta devido ao calor intenso, com temperaturas a poderem atingir 40 graus em certas localidades. Em Espanha, também foram registadas temperaturas inabituais para esta altura e há vários incêndios.

Em França, a vaga de calor chegou na terça-feira e no dia seguinte foram registadas temperaturas entre 30 e 35°C no sul do país. O instituto de meteorologia francês avisou que, para esta quinta-feira, estão previstas temperaturas entre 30 e 35 graus e até entre 29 e 40 graus em certas localidades.

Na sexta-feira, também são esperadas temperaturas elevadas na maioria do país, com previsões de 36 a 39 graus e, em algumas regiões, de 40 graus. Face aos riscos de desidratação das pessoas isoladas, o governo colocou à disposição uma plataforma de assistência ["Canicule info service"].

Atribuídas ao aquecimento global, as vagas de calor extremo têm-se multiplicado no mundo, nomeadamente em França, com destaque para os anos de 2017 e 2005 quando o calor se começou a intensificar a 18 de Junho.

Estas vagas pioram a seca dos solos, depois de uma primavera e inverno secos, aumentando o risco de incêndios florestais, como está já a acontecer em Espanha. Nos últimos seis dias, o país está a registar temperaturas que chegam a atingir 40 graus.

O incêndio mais problemático estava a acontecer perto de Baldomar, na província de Lérida, na Catalunha, onde o fogo destruiu 500 hectares de floresta e “com potencial” para alcançar os 20.000 hectares, de acordo com o governo regional. Hoje, são esperadas temperaturas até 41ºC na região.

Ainda na Catalunha, esta manhã estavam activos dois incêndios em Solsonés e Tierra Alta, enquanto em Zamora, no centro, foi declarado um incêndio em Sierra de la Culebra.

