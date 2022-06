A maioria de Macron em jogo na segunda volta das legislativas francesas

França

Neste domingo 19 de Junho, cerca de 48 milhões de eleitores estão a ser chamados às urnas na segunda volta das legislativas. Nesta que é chamada de ‘terceira volta das presidenciais’, estão em jogo 577 assentos parlamentares e a possibilidade para o Presidente Macron recentemente reeleito para um segundo mandato de voltar a ter -ou não- a maioria absoluta.

Os franceses votam neste domingo em plena vaga de intenso calor. As mesas de voto abriram às 8 horas locais e deveriam encerrar às 18 horas, sendo que nas grandes cidades, o prazo para a votação vai ser prolongado até às 20 horas.

Tal como na primeira voltadas legislativas, a afluência às urnas não está para já a ser grande. Ao meio-dia, dados oficiais situavam a participação dos eleitores na ordem dos 18,99%, muito ligeiramente acima dos 18,43% registados ao meio-dia durante a primeira volta há uma semana.

Emmanuel Macron reeleito no passado dia 24 de Abril para um segundo mandato de cinco anos na presidência da República joga nestas eleições a sua margem de manobra. Durante o seu primeiro mandato, o chefe de Estado francês beneficiou de uma confortável maioria absoluta que lhe deu a possibilidade de levar avante as suas reformas, nomeadamente no campo da fiscalidade e do trabalho. Macron tem agora em linha de mira a reforma do sistema de aposentações.

Para ter a maioria absoluta, o campo presidencial precisa de obter pelo menos 289 assentos parlamentares sobre 577.

Na primeira volta, a coligação dirigida pelo partido presidencial assim como os seus adversários de esquerda da NUPES, Nova União Popular Ecológica e Social, dirigida por Jean-Luc Mélenchon obtiveram resultados muito próximos, à volta dos 26% dos votos.

Nesta segunda volta, para além de assentos parlamentares, estão também em jogo cargos governamentais para a maioria de Macron.

Ao todo, quinze ministros, entre os quais a própria Primeira-Ministra Elisabeth Borne, colocam em jogo o seu futuro político nesta segunda volta. De acordo com uma regra tácita, quem não for eleito, terá que se demitir do governo.

Na Guadalupe, onde a votação começou ontem, a secretária de Estado para o mar, Justine Benin, que era candidata no segundo círculo eleitoral da ilha, acabou por ser derrotada com 41,35% dos votos face ao seu adversário da NUPES, Christian Baptiste, que obteve 58,65% dos votos.

Em dificuldade nestas eleições estão também a ministra da transição ecológica Amélie de Montchalin ou ainda o líder do partido presidencial e ministro da função pública Stanislas Guerini, assim como o ministro delegado para a Europa, Clément Beaune.

